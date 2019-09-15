尼馬慶祝動作　展現男人最大氣度

尼馬喺法甲復出，射入一個倒掛金勾世界波，佢將個波放入衫內扮大肚慶祝，莫非「雙喜臨門」？

喜就有喜，但唔係尼馬又做老竇，而係佢前女友Carol Dantas剛剛生咗個BB，尼馬決定將呢個「重生入球」送畀BB，祝福佢快高長大，認真有情有義。

現年27歲嘅尼馬早於19歲已經同當年只係16歲嘅Carol Dantas有咗愛情結晶品，囝囝盧卡依家已經8歲。不過，尼馬同Carol冇幾耐就分手，女方之後同Vinicius Martinez結婚。

尼馬同Carol Dantas仍然保持良好關係，Carol結婚時，尼馬都畀囝囝盧卡出席婚禮，Carol日前生BB，盧卡亦有去探望細佬。

雖然尼馬冇現身，但就以一下精彩世界波，送畀BB做禮物，可見尼馬非常有氣量，即使前女友同另一個男人結婚生仔，都仍然真心祝福對手。

尼馬今次入靚波，兼做出咁有意義嘅慶祝動作，相信贏番唔少掌聲，巴黎聖日耳門球迷應該會慢慢原諒佢今夏想離隊一事。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。