港籃尾段反撲不果　吸血鬼外援三分球致勝

泰國籃球總會邀請賽今天（15日）在泰國四色菊進行第二天賽事。面對東南亞職業籃球聯賽（ABL）球隊曼谷吸血鬼，儘管香港男籃代表隊沒有洋將坐陣，以老帶新的陣容始終咬緊比分，第四節尾段更加追剩2分分差，無奈對方外援星告泰利射進三分球，最終惜敗53：60。明天港隊將會迎戰伊朗球隊，爭取打開勝門。

港隊多名球員效力東方龍獅，跟曼谷吸血鬼可謂老對手，在缺乏洋將的情況下，開局表現毫不失禮。除了蔡再懃和李琪充當炮台，新丁徐遠征展現侵略性，多次突破投籃中鵠，單節獲得8分。但主隊沒有自亂陣腳，積極剷進禁區博犯，逐點拉近距離，追到17：17結束首節。港隊換入年輕後備球員，接近半節時間，才憑著老大哥李琪拋射開齋。把握力下降，加上隊犯已滿，讓對方打出15：4的攻勢，半場落後25：33。

換邊後，港隊增強籃板意識，但內線整體實力仍然稍遜。儘管劉子禮射進三分球燃點士氣，葉耀邦連續投籃建功，還是落後38：47。第四節港隊進行反撲，先有蔡再懃完成「and 1」，再有劉子禮外線發炮開啟一段10：0的攻勢，追丁53：55。可惜關鍵時刻，吸血鬼洋將星告泰利命中冷箭，港隊被迫採取犯規戰術無果，最終以53：60落敗。

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