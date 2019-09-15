只差一點點！香港女足臨尾畀菲律賓追和

「17vs17」香港隊的郭靖雯(右)與客軍的迪金寶，硬接一招。 （何彥霆攝）

香港女子足球代表隊周日（15日）假將軍澳運動場與菲律賓女子足球代表隊進行國際A級友誼賽。港隊憑張煒琪於早段的入球先開紀錄，惟美亞貝倫於89分鐘建功，港隊最終與菲律賓踢成1比1，握手言和。

開賽初段，港隊採取主動，3分鐘張煒琪推順後起腳僅柱邊出界。5分鐘後，這位曾外流澳洲的射手接應何玫薇的橫傳後勁射破網，為港隊領先1比0。及後戰情膠著，至23分鐘，隊長陳詠詩右路突破後勁射，惜被菲律賓門將帕拿斯奧斯沒收。28分鐘，韋婉婷接應張煒琪傳送後近門燙射，惜同樣未能射破帕拿斯奧斯的十指關。菲律賓亦非一味捱打，35分鐘，迪金寶接應直傳第一時間起腳，僅柱邊出界，港隊維持領先優勢回更衣室。

換邊後港隊繼續積極進攻，50分鐘，陳詠詩接應張煒琪傳中，控定再燙射惜中柱彈出。61分鐘，張煒琪禁區邊狂抽，被帕拿斯奧斯拍出。6分鐘後，李穎欣右路傳中，張煒琪迎頂高出。未能助港隊拉開比數之餘，78分鐘更差點失守，菲律賓中堅哈莉朗治混戰中抽射高出，港隊避過一劫。然而，港隊爭勝的美夢於89分鐘落空，美亞貝倫禁區內快射得手，追平比數1比1，並以此比數結束這場國際A級友誼賽。

香港主教練列卡度讚揚球隊今仗表現，創造出不少入球機會，末段失球需要日後再作改善，但整體而言球隊值得今場勝利。他又謂球隊正為省港盃和明年三月對土耳其的比賽備戰，希望透過這段時間能徵召年輕球員，以建立一支更強的香港隊。至於今仗最佳球員張煒琪坦言能夠取得入球十分開心，但對賽果感失望。

至於菲律賓主教練馬利達對球隊表現感滿意，特別是門將帕拿斯奧斯，他亦認為香港隊發揮很好，反擊極具威脅。