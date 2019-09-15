香港飛馬鬥和富大埔　睇吓邊隊開齋先！

「中銀人壽香港超級聯賽」周一（16日）晚上8時假香港大球場上演獨腳戲，主隊香港飛馬恭迎和富大埔。兩軍首輪賽事均敗北而回，均欲盡快為新季敲響勝鼓，決心毋庸置疑，激戰難免！

今季無論球員或教練團均有巨變的和富大埔，首輪聯賽遭上季聯賽亞軍富力R&F大炒，戰果雖不如意，但主教練馮凱文認為仍有其可取之處︰「我哋第一場就對住咁好嘅對手，提早發現問題所在都唔係壞事嚟。雖然季前備戰比較遲，但呢啲唔係藉口。上場波其實上半場踢得唔錯，係到下半場跌Watt得太快，加上部分時間唔集中，就畀對手入波，所以要保持90分鐘內都要好集中，始終今年各隊實力拉近咗。」「馮Sir」又慨嘆球隊目前傷兵眾多，除杜度上周中復操外，其他傷兵如金玟基、勞高及廖偉業等更或要「紮住踢」。

首度主場出擊的香港飛馬揭幕戰不敵理文，賽後主教練文彼得認為防守有欠集中，處理高空球的表現亦不理想。為改善防守，飛馬早前簽入前港隊隊長陳偉豪，「豪哥」以助教兼球員身份加盟，會方期望憑藉其經驗協助年輕球員成長。然而「豪哥」早前在操練中受傷，加上長達3個月未有操練，狀態成疑，預料今仗不會上陣。面對去季冠軍和富大埔，「文Sir」認為：「佢哋實力唔係外界想像中咁差，始終有唔少具經驗嘅球員，外援質素唔曳，加埋辛祖鋒力仲喺度，係後防方面就冇咁好。」