【賽後解碼】般茅蠱惑罰球　起死回生

周日(15日)晚英超頭場，般尼茅夫主場以3:1擊敗擊敗愛華頓，般茅前鋒哥林威爾遜梅開二度，但最關鍵1球其實係來自隊友賴恩費沙「快閃罰球」，殺愛華頓一個措手不及，令般尼茅夫由捱打，變成贏波。

比賽初段愛華頓就有前鋒李察利臣射中楣，般尼茅夫大難不死，果然有後福，喺23分鐘利用角球攻勢先開紀錄，前鋒哥林威爾遜於門前混戰中頂入。不過去到44分鐘，李察利臣右路傳中，卡維特利雲頂入，為愛華頓扳平1:1，完上半場。

下半場一開波，愛華頓立即有反超前良機，可惜基菲爾施古臣近門起腳，被門將蘭斯達爾托出底線。

愛華頓之後佔上風，直至67分鐘出現「蠱惑罰球」，當時般尼茅夫於進攻左路獲得罰球，般茅球員迪亞高列高擺低個波，都未企直個身就彈開，中場賴恩費沙就立即起腳快射地波，愛華頓防守球員同門將比克福特反應慢咗，睇住個波入網。

愛華頓未回魂之際，5分鐘後又被般尼茅夫偷襲得手，哥林威爾遜單刀笠死門將比克福特，般尼茅夫迅速領先3:1，奠定勝局。所以話比賽最緊要集中精神，愛華頓一時鬆懈，搞到迅速崩盤，絕對係一個大教訓。

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