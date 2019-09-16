後防兩送禮 阿仙奴被榜尾隊逼和

英超周日尾場阿仙奴作客「大黃蜂」屈福特，上半場槍手雖有奧巴美揚梅開二度領先兩球，無奈一班後衞唔生性，下半場兩度送禮，最終被主隊逼和2比2，痛失兩分。

雖然法國射手拿卡錫迪缺陣，但有奧斯爾復任正選，阿仙奴無損攻力，21分鐘奧巴美揚接應哥拉辛拿斯妙傳，禁區內控定轉身抽射破網，射術功架都係滿分；31分鐘奧斯爾分波到右路，美蘭尼爾斯走靚位接應傳中，奧巴美揚撞射破網成2比0，形勢大好。

阿仙奴於下半場53分鐘一次送禮，令形勢急轉直下，門將賓特尼奴開龍門短傳予柏柏斯達夫普路斯，後者準備短傳搓畀禁區頂隊友，但被身旁迪路菲奧打荷包，湯卡華利接應勁射破網追成1比2。

屈福特破蛋後攻勢大盛，攻到阿仙奴後防陣腳大亂，險象橫生，終於守到81分鐘失守，大衛雷斯禁區邊攔截有插水之嫌嘅羅拔圖佩雷拉，球證判罰12碼，並經VAR確認，大衛雷斯改唔切腳鑄成大錯，羅拔圖佩雷拉親自操刀追和2比2。

補時期間屈福特幾乎攞阿仙奴命，伊斯美拿沙亞右路傳中，杜哥利近門撞射，呢個波睇怕死得，阿仙奴門將賓特尼奴捉啱路接實，救番球隊一命，最終2比2完場和得1分。

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