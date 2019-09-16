【英超】維拉「周柏豪」翻身戰

踢波講求技術也要講運氣，維拉靚仔球星基亞利殊腳法同球味都相當不俗，可惜運氣真的非常差，維拉升班後開季2連敗，基亞利殊創下橫跨3季連續20場英超上陣輸波紀錄，運氣之差前無古人。

維拉上月底擊敗愛華頓，基亞利殊「輸波魔咒」終打破，但上場聯賽不敵水晶宮，這位英格蘭中場再成罪人，因為他完場前疑似插水，連累隊友追和入球被判詐胡，維拉今晚主場迎戰韋斯咸，基亞利殊當然要洗黑氣大翻身。

直播表

周一10:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 肯薩斯體育會

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周二2:45am 意甲 拖連奴 Vs 萊切

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周二3:00am 英超 阿士東維拉 Vs 韋斯咸

Now 621

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