等咗13年！西班牙再捧世界盃

西班牙周日在世界盃男子籃球賽以95比75力挫阿根廷，繼2006年後時隔13年再捧走世界盃錦標；陣中名將麥克加素更是今年6月助速龍贏得NBA總冠軍後同年登上世界之巔，成為2010年奧當之後首位在同一年奪走NBA及世界盃的球員。

冠軍戰由NBA麥克加素、列比奧領軍的西班牙全場控制戰局，首節開波即打出一波7比0的攻勢，及後一直領先下順風順水贏波,以20分力壓對手，效力NBA太陽的主將列比奧取得全隊最高的20分7籃板3助攻，榮膺最有價值球員。至於時隔三個月再捧起重要冠軍盃的麥克加素，全場攻入14分7籃板7助攻。大會邀請到NBA名宿高比拜仁擔任頒獎嘉賓，令場面更加星光閃閃。

法國逆轉澳洲 連續兩屆奪季

另外，法國和澳洲合演的季軍戰出現反勝戲碼。開局兩隊顯得慢熱，尤其法國手感冰冷，首節投籃命中率不夠3成，僅僅靠着迪高路的壓哨三分球，才獲得雙位數得分。反觀效力馬刺的澳洲球員米爾斯擅剷能投，帶領球隊領先16比11。第二節輪到爵士前鋒英格爾斯轟進11分，這位射手多次表演高難度投籃，讓澳洲持續領先30比21返回更衣室。

換邊後澳洲兩度博得「and 1」，法國卻在最多落後15分的情況下展開反撲。科尼亞和巴頓聯手完成19比6的小高潮，追剩2分分差，續憑着迪高路第4節初段兩記三分球，首次獲得領先優勢。隨後雙方多次互換領先，關鍵時刻澳洲接連失誤，最終遭逆轉輸59比67，但收穫殿軍仍然改寫隊史最佳成績，法國則是連續兩屆摘下銅牌。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！