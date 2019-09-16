【有片】AV超索女撐屈福特：X你阿仙奴！

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阿仙奴今輪英超甩轆，作客屈福特上半場領先2球，但最後畀主隊壓住嚟打，最後被迫和2:2痛失2分，唔少廠迷都睇到擰晒頭。今場屈福特射門超過30次，無論射門同中龍次數都壓倒兵工廠，佢哋突然上晒身，可能同佢有關！AV超索女Mia Khalifa，應贊助商邀請入場支持屈福特，佢睇得勁投入全場打氣，賽前見到兵工廠球員熱身，仲講晒粗口大叫「X你阿仙奴」，認真黐線！

今年25歲嘅Mia Khalifa，喺AV界絕對係殿堂級人物，佢當打嗰陣喺成人網搜尋次數長年第1，依家已經退休做KOL，喺IG擁有173萬Followers，人氣仲犀利過以前。佢之前講過鍾意韋斯咸，但因應贊助商之邀，已變成屈福特球迷，呢場英超佢親身入場支持，全程不斷上載短片去社交網，其中最爆係用粗口招呼阿仙奴，廠迷聽到唔知會唔會上網睇番佢以前作品，去作另類回應呢？

Mia Khalifa見到屈福特輸2球，之後追成平手，佢開心到不斷大叫，仲一口氣飲晒成杯啤酒，之後又着住小背心喺屈福特波衫上簽名送畀Fans，堅係出身又出心，似乎搵佢做宣傳推廣，堅係有幫助。

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