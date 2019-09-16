舒麥加留院畫面疑曝光　車迷：好想喊

日前有消息指昔日F1名將舒麥加在法國秘密入院，接受幹細胞治療，令車迷對他的健康狀況甚為關注，近日據外媒報道，一段疑似舒麥加在醫院治療的片段更讓車迷感動，有車迷睇過之後更加喊了出來。

舒麥加自從6年前因滑雪遇上嚴重意外之後，至今一直未有露面，近日就有一條短片，睇完都有點「毛管戙」，事實上，這段片長1分19秒的短片，是舒麥加紀錄片的預告片，當中有德國車神在醫院裡的情境。片段中先由舒麥加穿上F1戰袍駕車的狂呼開始，有一把聲音旁白：「越接近死亡，越能體會到生命的躍動」，跟住將車王遇上滑雪意外、送院搶救等場景出現，跟住有舒麥加太太輕撫額頭、被醫護人員抬起的畫面，而尾段有一位坐在輪椅的人的背影，最終彈出《舒麥加》，即將上映。

據悉，這片段已獲舒麥加的家人睇過，而這部官方紀錄片，目前已到後期的制作，聲稱此紀錄片獲得家人許可及支持而拍攝，當中包括很多罕見片段，預計本年12上映。片段曝光之後，已有接近100萬人次睇過，有粉絲直言「睇完好唔舒服」「好想喊」、「真定假？這是個壞笑話嗎？」，製作團隊隨後再強調影片的內容是千直萬確。

舒麥加是於2013年12月滑雪時遇上嚴重意外，一度昏迷令全球震驚，消息指他在2014年9月已回家中休養，但至今一直沒有露面，據接近其身邊的友人透露，舒麥加目前行動不便，而且表達有限。

舒麥加於2010年結束平治的三年合約後退出車壇，粉絲對他在法拉利最鋒芒的年代仍然記憶猶新，可算是法拉利史上最成功的車手，目前其兒子Mick也是法拉利車手學院的成員。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！