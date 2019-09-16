官宣！東方龍獅簽入MVP後衞　

首次穿上東方龍獅隊衣亮相的基爾，積極投入體能訓練，迎接ABL賽季。(圖片由東方龍獅籃球提供)

本季積極重組爭標班子的東方龍獅籃球隊，正式宣布簽入加拿大NBL球隊Moncton Magic冠軍成員兼決賽最有價值球員的基爾（Trey Kell），為催谷體能及盡快與球隊磨合，基爾抵港後已展開體能鍛鍊，迎接球隊第四個ABL賽季挑戰。

現年23歲的基爾，身高6尺4寸，2018年曾參加NBA選秀會惜落選，其後他曾短暫加盟波斯尼亞聯賽球隊Igokea，上陣三場後隨即轉投NBL的Moncton Magic，協助Moncton Magic贏得常規賽冠軍，之後在季後賽更助球隊贏得總冠軍同時亦榮膺總決賽MVP，打法全面的他有一定的外投能力，球隊相信料他可即時為外線提供火力。

基爾將聯同「Big Man 」荷利菲特擔任藍軍其中兩個外援位置。另外，已效力了東方龍獅三年的前鋒鍾俊昇已離隊。球隊稍後亦會公布新任教練人選。

中文名：基爾

英文名：Trey Kell

出生日期：1996年04月05日

國籍：美國🇺🇸

身高：193cm

體重：98kg

位置：後衛

曾就讀學校：

St. Augustine High School, San Diego State University

曾效力球隊：

Moncton Magic（加拿大）, KK Igokea（波斯尼亞）

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