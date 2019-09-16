「咖喱」率先撐！美國重組夢幻隊有眉目

美國男籃在今屆世界盃表現被鬧爆兼「瘀」到爆，最終獲得第7名，歷來最差戰績，被譽為稱霸籃壇的美國，即刻要為明年2020東京奧運會而鋪路，爭取重組「夢幻隊」，而曾贏得兩屆NBA最有價值球員的「咖喱」史提芬居里，就率先「舉手」力撐，有意出戰奧運，令夢幻隊組軍開個靚頭。

31歲的「咖喱」原來從未出戰過奧運會，因此更提高了他出戰2020東京奧運的興趣，史提芬居里表示很期待可以代表美國參賽，而事實上跟據今次世界盃的各隊實力，美國隊要贏得奧運金牌，的確有需要急召重量級球星，回看2016年巴西奧運會的奪金陣容，就包括杜蘭特、艾榮、奇利湯臣、迪羅辛及安東尼等等。

史提芬居里是目前NBA全能射手之一，在勇士的比賽生涯平均得分23.5、4.5個籃板及6.6次助攻。隨着史提芬居里表態之後，積蒙格連都表示有興趣出戰奧運。

美國男籃過去曾15次奪贏得奧運金牌，過去兩屆(2012及2016)已獲冠軍，2020年將爭奪三連霸。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！