馬古尼之後 曼聯再斟2位李城兵

曼聯今夏以破後衞最高身價嘅8000萬鎊收購李斯特城中堅哈利馬古尼之後，又準備再向「狐狸兵團」埋手，準備一次過簽入李斯特城2位中場尼迪迪同占士麥迪臣。

曼聯領隊蘇斯克查一向好欣賞占士麥迪臣，甚至認為呢位22歲英格蘭新星更勝熱刺中場基斯甸艾歷臣。

李城上場對曼聯，占士麥迪臣有37次傳球，成功率達86.5%，有3次射門，5次過人，仲有4次鏟波，令蘇B更加想將佢有歸旗下，認為占士麥迪臣就係紅魔鬼缺少多年嘅中場指揮官，據悉佢身價已升至8000萬鎊。

至於尼迪迪屬於防守中場，呢位22歲尼日利亞國腳上場對曼聯，貢獻5次鏟波，2次搶截，43次傳球，成功率達86.5%。曼聯防中尼曼查馬迪走下坡，尼迪迪係合適嘅替代人選，佢身價達5000萬鎊。

換言之，如果曼聯要一次過買晒尼迪迪同占士麥迪臣，就要用1.3億鎊(約12.7億港元)，李斯特城真係多謝晒佢哋。

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