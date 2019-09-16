港超聯　香港飛馬靠查理士執番1分

「中銀人壽香港超級聯賽」周一（16日）假香港大球場上演「獨腳戲」，由香港飛馬主場挑戰上屆盟主和富大埔。結果賽事在兩軍下半場各入一球下，以1比1言和。

和富大埔今場擺出金玟基搭辛祖任雙箭頭，而香港飛馬則收起陳肇麒，改由佐佐木周任單前鋒。甫開賽雙方踢法保守，飛馬8分鐘憑羅曉聰傳中製造機會，接應的馬高斯頂斜。大埔初段一度受壓，楊賜麟更在14分鐘因粗野攔截馬高斯而被判罰黃牌。「綠衫軍」站穩陣腳後還擊，杜度接應陸志豪角球施頂惟越門而過。

27分鐘，陳文輝接應廖偉業傳中施射，但因「食得唔應」被梁興傑沒收。3分鐘後，辛祖接應金玟基妙傳窄位起腳，又被「09」擋走。飛馬完半場前創造出一個具威脅攻勢，查理士接應直傳施射，但被車潤秋及時剷走。上半場兩軍球員鬥得激烈，共錄得5面黃牌，但就是未能產生入球，雙方半場互交白卷。

易邊後初段大埔表現佔優，辛祖56分鐘亂軍之下起腳，但被梁興傑快一步擋走。2分鐘後，飛馬得到一個黃金機會，查理士落底傳中，陳曉鋒頭接應惜頂中對方守衞後出界。主隊未能先開紀錄，更被大埔在64分鐘率先打破缺口，廖偉業傳中予辛祖小禁區撞射入網，替「綠戰士」領先1比0。

落後的主隊傾力反撲，佐佐木周69分鐘獨闖龍潭，力壓敵衞下起腳惟皮球一飛沖天。其後飛馬不斷施壓，奈何佐佐木周在79分鐘，以及查理士於87分鐘的攻門均無功而還。正當在場人士以為主隊難逃「二連敗」厄運之際，「陳7」陳肇麒於禁區內妙傳查理士「篤入」，將比數改寫成1比1完場。

完場後，激烈戰況由場內轉至場外，已被換出的金玟基因投訴過激，被球證出示「兩黃一紅」，離場之際時更因踢水樽，一度引起雙方後備席廂衝突。最終，香港飛馬的助教兼球員陳偉豪，亦被球證直紅驅逐離場。

和富大埔主教練郭嘉諾賽後交代尾段發生的衝突情形：「入波之後金玟基投訴，咁我其實好快拉開咗佢，但聽到個旁證同球證講：『要做嗰個7號。』就趕咗佢出場。」郭Sir指，尾段被追和而投訴是十分正常，奈何未能及時控制情況而令金玟基被罰紅牌，他對此感無奈。而另一位主帥馮凱文更直指第四助理裁判員黃琦海的不是：「阿4（第四球證）曳啲，我覺得應該要公道啲。」該名將面臨停賽的南韓前鋒，定會缺席周日（22日）舉行的社區盃賽事，加上本身包括勞高、杜度、廖偉業在內的傷兵，郭Sir稱嚴重的傷停問題將大大影響部署，惟希望陣中如何振廷、唐道碧等球員能打出拼勁，對傑志一仗決不言敗。而馮Sir亦展望，憑球員愈來愈好的表現，球隊定能走出陰霾：「今場睇到後場組織明顯改善咗。快㗎啦！打開勝利之門，可能下一場啦。」