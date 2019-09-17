盧卡古又遭歧視　名嘴：要用香蕉防守佢

前曼聯前鋒盧卡古轉投國際米蘭後，發展唔錯，國米高踞榜首，但意甲賽場嘅種族歧視問題嚴重，「渣古」多次受到歧視對待，早前作客卡利亞里事件後，日前又有電視台名嘴發表歧視言論，令人氣憤。

究竟呢位電視台名嘴講咗乜？其實佢係讚緊盧卡古，不過比喻用錯咗，佢話：「我從未在意甲賽場見過盧卡古呢類球員，A米、羅馬、拉素都未見過，盧卡古係我見過最強壯嘅球員，佢等於兩個杜雲沙柏達(阿特蘭大前鋒)。」

之前都冇乜嘢，但之後嗰句就出事嘞：「這類球員擁有其他人冇嘅特質，佢哋總係能夠必波，如果你同佢哋一對一，咁你就死梗喇，你肯定唔夠打，當然，除非拋出10隻香蕉畀佢食......」

講到呢度，電視台負責人立即道歉，仲刪除出事嘅片段，嗰位名嘴亦作出道歉，不過後來仍然被電視台炒魷。

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