經理人爆料　一個原因令高普離開利物浦

高普長期執教利物浦係全民意願，大家都希望該位52歲德籍主帥答應會方條件，動筆續約，然而高普斷然拒絕，近日歐聯開鑼在即，高普經理人Marc Kosicke爆料指，除非英國嘅壞天氣有改變，否則高普必定離隊。

高普同利物浦合約到2022年完結，上季歐聯奪冠後，利物浦立即開出肥約與高普商討續約事宜，但遭拒絕，高普只肯承諾「繼續執教紅軍至少3年」，其他一切免談，大家都想知原因何在，經理人給出答案，就係天氣。

Marc Kosicke指出：「我哋同會方商議嘅時間唔多，依家要考慮嘅係建立球隊進度如何，同埋英國嘅氣候會否改變，高普除咗享受勝利，更重視工作環境，佢希望下一站去一個溫暖地方工作。」

經理人爆咗咁多內幕，高普喺歐聯作客拿玻里嘅賽前記者會就「天氣論」回應幾句：「大家可能有啲誤會，談論天氣好壞係德國人幽默嘅表達方式，佢(經理人)只係同大家開個玩笑，我唔覺得英國天氣好差，亦唔會因為該處天氣差而離開。」

「天氣論」究竟有咩含意？大家又估唔估到究竟係咩意思？

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