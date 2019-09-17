【歐聯】今日焦點梗係利物浦
2019年09月17日 08:15
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L
今日賽事焦點就係歐洲聯賽冠軍盃分組賽，上屆盟主利物浦，作客老對手拿玻里，點解話係老對手，因為兩隊於上屆分組賽曾經碰頭，當時各勝一場，利物浦在小組最後一仗擊敗對手成功晉級，後來仲捧埋盃添。
上屆利物浦作客拿玻里輸0比1，不過今時不同往日，英超開季紅軍5連勝，睇走勢今場作客擊敗拿玻里，亦非不可能。
拿玻里採高強度壓迫踢法一直剋住英超球隊，今場勝負難料，考慮到雙方攻力強勁，紅軍近4次歐聯作客，全部開3球或以上，今場一於捧入球大。
名家：邪神
直播表
周二5:30pm 澳足盃 侯姆城 Vs 中岸水手
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周二6:30pm 亞冠盃 浦和紅鑽 Vs 上海SP
Now 670、Fox +；有線651、611台
周三0:55am 歐聯 國際米蘭 Vs 布拉格斯拉維亞
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周三0:55am 歐聯 里昂 Vs 辛尼特
Now 644台；有線662、602台
周三3:00am 歐聯 拿玻里 Vs 利物浦
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周三3:00am 歐聯 多蒙特 Vs 巴塞隆拿
Now 644台；有線662、602台
周三3:00am 歐聯 阿積士 Vs 里爾
有線661、601台
周三3:00am 歐聯 車路士 Vs 華倫西亞
Now 645台；有線604、603台
立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。