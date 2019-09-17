【歐聯】今日焦點梗係利物浦

今日賽事焦點就係歐洲聯賽冠軍盃分組賽，上屆盟主利物浦，作客老對手拿玻里，點解話係老對手，因為兩隊於上屆分組賽曾經碰頭，當時各勝一場，利物浦在小組最後一仗擊敗對手成功晉級，後來仲捧埋盃添。

上屆利物浦作客拿玻里輸0比1，不過今時不同往日，英超開季紅軍5連勝，睇走勢今場作客擊敗拿玻里，亦非不可能。

拿玻里採高強度壓迫踢法一直剋住英超球隊，今場勝負難料，考慮到雙方攻力強勁，紅軍近4次歐聯作客，全部開3球或以上，今場一於捧入球大。

名家：邪神

直播表

周二5:30pm 澳足盃 侯姆城 Vs 中岸水手

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周二6:30pm 亞冠盃 浦和紅鑽 Vs 上海SP

Now 670、Fox +；有線651、611台

周三0:55am 歐聯 國際米蘭 Vs 布拉格斯拉維亞

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三0:55am 歐聯 里昂 Vs 辛尼特

Now 644台；有線662、602台

周三3:00am 歐聯 拿玻里 Vs 利物浦

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三3:00am 歐聯 多蒙特 Vs 巴塞隆拿

Now 644台；有線662、602台

周三3:00am 歐聯 阿積士 Vs 里爾

有線661、601台

周三3:00am 歐聯 車路士 Vs 華倫西亞

Now 645台；有線604、603台

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