自己友都打！維拉火爆雙星踢緊波照開拖！

周二(17號)英超獨腳戲，阿士東維拉主場只能夠0比0打和最後10人應戰嘅韋斯咸，今場波最大話題係維拉2位球星爆內訌，新晉英格蘭國腳泰朗明斯同荷蘭翼鋒安華艾加斯，比賽期間初則口角繼而動武，但球證甸恩居然冇趕人出場，維拉都算執到。

上半場中後段嗰陣，韋斯咸反擊被泰朗明斯及時解圍，呢位英格蘭國腳隨即大發脾氣，指責安華艾加斯冇幫手回防，不過2人愈講愈激多，安華艾加斯更一頭撞向泰朗明斯塊面，要其他隊友介入將2人分開，泰朗明斯之後仍然不斷手指指破口大罵，雖然今次衝突冇當年紐卡素雙星保耶同戴亞打得咁激，但場面都係相當肉酸。

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維拉「周柏豪」基亞利殊賽後表示，兩人只係一時「火遮眼」，半場期間喺更衣室內已握手言和。球證甸恩當時目擊晒整個事件，而且仲按住耳機等待VAR指示，嚇到維拉助教泰利面都青，好在最終甸恩並冇趕安華艾加斯出場，甚至連黃牌都冇張，只係提醒兩人：「你哋係隊友嚟架！」

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