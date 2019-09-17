【特稿】英超鬼打鬼　呢4個最癲！

英超向來以激情見稱，唔少球員往往都會踢到「上晒腦」，連自己友都唔放過，球場上面「鬼打鬼」嘅例子都唔少，維拉雙星泰朗明斯同安華艾加斯今次衝突，其實相比布力般流浪嘅柏堤、拿索斯，以及紐卡素嘅保耶、戴亞自己友開拖經典，只係小毛見大毛。

1995年嘅歐聯分組賽，布力般流浪對住莫斯科斯巴達一仗，開波4分鐘就出事，左閘拿索斯同防中柏堤爭波撞埋一齊，點知呢兩位出名火爆嘅球星居然互相指罵兼推撞，拿索斯更加出左勾拳打向柏堤，柏堤想還擊都被隊友拉開，最離奇係球證竟然當冇事發生，冇出任何牌就繼續比賽。

至於最經典「鬼打鬼」必數2005年英超聯賽，由紐卡素對阿士東維拉，鬧劇上演嗰陣紐卡素輸緊0比3，球員心情極差，之後保耶同戴亞突然喺中場位置打起上嚟，兩人又叉頸又出勾拳，保耶連件波衫都被扯爛埋，最後要隊友同對手球員幫手拉開，非常肉酸。當時紐卡素已經得10人應戰，但球證二話不說就趕埋佢哋出場。

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