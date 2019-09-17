【東體爭議】超短龍門球成潮流　是禍是福？

英超今季有唔少新規例，最受注目自然係VAR嘅引入，不過其中一條龍門球規例改變，竟然對英超球會戰術造成極大衝擊！以往龍門球要開出禁區外先至成立，但新例容許龍門球交畀禁區內嘅隊友(開出前對手唔可以入禁區)，結果令多支球隊採用「超短龍門球」嘅戰術，但係效用係點就引發唔少爭議。

阿仙奴上場聯賽被屈福特逼和2比2，所失第1球就係超短龍門球被逼甩而「出事」，唔少球迷都批評呢種戰術係「捉蟲入Pat Pat」。不過，事實上英超大部份球隊都已經跟從呢個戰術潮流，據Opta數據顯示，除般尼、紐卡素、狼隊、錫菲聯、諾域治、屈福特同水晶宮幾支中下游球隊外，其餘球會都有一半或以上時間開「超短龍門球」，由企喺小禁區兩邊嘅隊友開始組織攻勢。

以往大腳開出嘅龍門球，控球權爭逐頂多係五五波，而用「超短龍門球」戰術，理論上可以容許後防從容組織攻勢，而當對手選擇喺前場進行緊逼，更加可以透過快速傳送突圍，交畀前鋒進行突擊，由於對方用咗唔少人力喺前場壓逼，防守人數減少下，突擊成功率自然大增。

當然，戰術重點在於「突破對手緊逼」，所以有足夠創造力球員同高質素前鋒嘅球會，都會選擇跟隨呢種潮流，但要做到曼城、利物浦嘅境界並唔容易，可以話係「富貴險中求」嘅一種戰術。

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