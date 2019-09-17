【利物浦有難】巴塞皇馬　怒撬高普VVD！

遠有麥馬拿文、奧雲，近有沙比阿朗素、蘇亞雷斯、菲臘比古天奴，利物浦於短期內，又要奮勇抵抗西甲雙雄嘅攞命撬人！據西班牙《阿斯報》報道，巴塞隆拿同皇家馬德里，雙雙睇中紅軍領隊高普同中堅華基爾雲迪積克，正值中興嘅利物浦，會否又一次由天堂跌落地獄？

高普自2015年執教利物浦後，球隊戰績穩步上揚，由過氣名牌變為攻守兼備、踢法悅目得嚟又有實質成績嘅世界頂級勁旅，勇奪上屆歐聯冠軍後，更加肯定高普嘅實力同成就。球隊其中一個成績大躍進關鍵，肯定係引入荷蘭隊長VVD，絕對係紅軍成功嘅最後一塊拼圖。

《阿斯報》表示，巴塞同皇馬自上季開始進入樽頸位，巴塞於歐聯慘被紅軍大逆轉，西班牙盃又輸埋畀華倫西亞，去到新季又輸過畀畢爾包同打和奧沙辛拿，領隊華維迪個位已經坐唔穩。施丹上季中回歸後，最後10場賽事輸4場，今夏雖然引入唔少天價新星，但開季戰績亦毫不突出，皮里茲或已認定施丹魔法已經失效。

另外2支西甲班霸後防領袖碧基同沙治奧拉莫斯，分別已33同34歲，戰鬥力愈來愈低，VVD勁到變本屆金球獎大熱得主，去到全球任何球隊，都可即時提升該隊防守力，巴塞及皇馬對VVD有興趣非常合理。

高普多番強調，自己會起碼教利物浦教到2022年，但之後會唔會續約就唔肯表態，一旦高普提早離開紅軍，利物浦後果極其嚴重，VVD跟隨高普離開亦絕不出奇，紅軍真係要諗辦法，睇吓點樣留住呢2位球隊靈魂。

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