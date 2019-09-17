衰足4年！蘇亞雷斯幾時先醒？

巴塞隆拿周二(17號)深夜喺歐聯登場，分組賽第1炮就要作客德甲勁旅多蒙特，賽前消息話美斯有機會復出，不過另一位前鋒蘇亞雷斯就好令人擔心，事關佢正經歷緊長達4年嘅歐聯作客入球荒，呢位烏拉圭前鋒唔快啲醒，就會大大削弱巴塞隆拿嘅爭盃機會。

蘇亞雷斯嘅射術冇人會懷疑，佢啱啱喺西甲復出，後備入替就梅開二度帶領巴塞隆拿5比2炒華倫西亞，但係嚟到歐聯，原來蘇亞雷斯對上一次作客入波，已經係2015年9月16號(對羅馬)，入球荒足足4年，中間經歷18場波、1,687分鐘嘅賽事。

事實上，蘇亞雷斯近2季歐聯分別各入得1球，佢哋歐聯低迷表現，亦係巴塞隆拿未能爭冠嘅主要原因之一，不過教練華爾維迪就希望「大小化小」，被問到蘇亞雷斯歐聯作客入球荒，佢就話：「多謝你(記者)提醒我，蘇亞雷斯係個好穩定嘅球員，其實上屆佢作客曼聯已入波，只不過省中人判為烏龍，如果計佢入，呢個已經唔係一個話題。」

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