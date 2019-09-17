主力猛將歐聯缺操　利物浦冇人頂到佢！

利物浦將於香港時間今晚深夜展開歐聯衞冕之旅，作客拿玻里一啲都唔易踢。雖然紅軍新季英超順風順水5連勝，不過上屆分組賽就於拿不勒斯輸波，今戰仲有絕對主力、左閘安德魯羅拔臣有傷在身未必出得，對紅軍爭勝造成極大打擊。

利物浦今夏冇買星級猛將，仲要放走後備左後衞艾拔圖摩蘭奴，最後得番羅拔臣一個正宗左閘在陣。羅拔臣除咗防守到家外，仲要係紅軍進攻泉源，上季佢就於各項賽事攞到13個助攻，被封歐洲其中1個最佳左閘；而上仗鬥紐卡素佢亦助天沙迪奧文尼，協助球隊贏波。

利物浦中場造波能力麻麻，好依靠羅拔臣同阿歷山大阿諾特兩邊傳中，若羅拔臣缺陣好大鑊。上仗鬥紐卡素佢踢足90分鐘後受傷，尋日未能出席球隊訓練，雖然會隨隊到意大利，但領隊高普表示：「羅拔臣傷勢唔算嚴重，但都要等比賽當日，先可以肯定佢能否上陣。」如羅拔臣唔出得，高普一係搵占士米拿，又或者祖高美斯客串左閘位，肯定嘅係無論邊個去踢，攻守效果都同羅拔臣爭九條街。

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