充滿火藥味！港籃連取14分KO哈薩克

香港籃球隊在泰國四色菊府舉行的泰國籃球邀請賽中，臨危關頭打出一段14比0的攻勢，以81比77勇挫哈薩克球隊Tobol BC，不過今場波助攻助守出色的後衞楊睿騏（Ricky）於完場前被對手打傷，Ricky鼻子疑似受撞衝後「爆缸」，要出場治理。

事件發生在第四節大鐘餘下只有九秒，當時香港隊領先79比77，Ricky防守對方隊長#5球員Kuanov Shaim時，已成功迫甩籃球，並蓄勢反守為攻，此時Kuanov Shaim出手把他撞倒，當球證吹罰時，Kuanov Shaim更將球猛力扔向已躺在地上的Ricky，十分冇品。Ricky最後要由兩人扶離場邊，球隊立即用冰為他止血。Kuanov Shaim亦被驅逐出場。

這是港隊此行首場勝仗，球隊入局較佳首節領先24比12，儘管李琪及蔡再懃未有落場，但劉子禮(22分)、徐遠征(18分)、蔡龍德(12分)擔任主力表現搶鏡，兩分命中率高企，即使下半場曾被對手反超，但港隊未有氣餒，加強防守瓦解攻勢，鄧志恒及蔡龍德搶板落力，加上對手力追下「打到燥」而犯規，讓港隊尾段擁有多個射罰球機會得手。關鍵時刻，楊睿騏妙傳零度位的梁嘉顯，後者三分球中鵠扳平77，士氣大振。其後鄧志恒射入罰球致領先，再發生楊睿騏被撞事件，蔡龍德再射入兩記罰球，助港籃由67比77落後的劣勢下，連奪14分而致勝。

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