曼聯豪購本土3叉戟　使費必過3億鎊！

曼聯將繼續行「本土路」，以英倫三島球員重建「紅魔王朝」！據《ESPN》報道，紅魔下個夏天將以重金購入英格蘭國腳射手哥林威爾遜，身價高達7500萬鎊！曼聯今夏已開始本土化，嚟緊收購目標全部係英倫三島球員，除威爾遜外，亦會落實引入查頓辛祖、占士麥迪臣、桑恩朗達夫及史篤城年輕守將彌敦哥連斯，預計總值3億鎊！

之前費格遜嘅曼聯王朝，擁有碧咸、傑斯、史高斯、加利尼維利兄弟、畢特、高爾等高質英倫三島球員，佢哋同聲同氣勁有默契，齊上齊落將戰鬥力無限提升；蘇斯克查當時亦在陣中，好明顯就想覆製呢條成功方程式。

繼今夏買入雲比沙卡、哈利馬古尼及丹尼爾占士後，嚟緊蘇B會視哥林威爾遜為頭號收購目標。呢名般尼茅夫27歲前鋒，上季大爆發攻入14個聯賽入球創下個人數字新高，之後3次入選國家隊並射入1球。今季佢繼續有好表現，當中包括上輪英超梅開二度帶領般茅擊敗愛華頓。佢本季已有3個英超入波，係英倫三島其中一個優質鋒將。之前都有傳車路士對佢有興趣，當時般茅索價7500萬鎊，相信當曼聯開價，價錢亦都係咁上下。

另外多蒙特年輕翼鋒查頓辛祖，以及李斯特城攻中、10號仔占士麥迪臣，紐卡素防中桑恩朗達夫全部都係年輕當打嘅英格蘭未來國腳，蘇B明顯希望全新曼聯可以打出勁機動嘅快速攻擊足球。而史篤城18歲小將中堅彌敦哥連斯，就係來自愛爾蘭。

辛祖身價估計去到1億鎊，占士麥迪臣、桑恩朗達夫則要8000及5000萬鎊，唔計彌敦哥連斯，總值已超過3億鎊。

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