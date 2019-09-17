【喂唔該晒】加利佬提議曼聯買呢3個....

曼聯名宿加利尼維利，一向關心紅魔鬼，目前曼聯正在重建階段，佢攪盡腦汁為球會獻計，話未來收購咗華拉尼、尼高路簡迪同基利安麥巴比的話，曼聯就會擁有一條良心脊骨，再配合埋保羅普巴、哈利馬古尼同拉舒福特，咁就掂晒咁話。

加利佬早前表示，曼聯起碼要等多4至5個轉會窗、買到真正啱使嘅好球員，先至有力挑戰曼城同利物浦去爭英超冠軍，而佢就向球會獻計買咩球員：「曼聯係需要有一條好嘅脊骨。你睇睇利物浦，法賓奴泰華利斯、艾利臣比加、華基爾雲迪積克、羅拔圖法明奴，個個獨當一面，曼城亦都係一樣。曼聯要好好考慮，未來12、18個月，要條點樣嘅脊骨去幫助年輕球員。」

「以前曼聯有布魯士、巴里斯達、舒米高、堅尼、高爾、簡東拿。再睇睇依家條脊骨，係域陀連迪路夫、尼曼查馬迪、桑馬達、艾舒利楊格、迪基亞。曼聯需要一條好啲嘅脊骨。曼聯需要3個球員，去將球隊帶到另一層次。」之後加利佬喺Twitter表示，如果畀佢揀，佢會幫曼聯買華拉尼、簡迪同麥巴比3個。

其實呢，全世界都知呢3個係頂級球星，買到呢就真係好好嘅，就等於每個人都話，中到六合彩就可以改變生活一樣。真係唔該晒你呀！加利佬！

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