海岸賽艇世錦落戶維港　選手伴天星小輪作賽

世界海岸賽艇錦標賽首度移師亞洲，於11月1至3日在維多利亞港舉行。預計來自30個國家、超過400名賽艇選手，將會伴隨天星小輪及其他進出口船隻，穿梭維港競逐錦標。香港賽艇隊派出14名代表參戰，包括「李氏姐妹」李嘉文、李婉賢和趙顯臻，誓言克服海浪挑戰，在主場爭取佳績。

自2007年起，國際賽艇聯會每年都會舉辦世界海岸賽艇錦標賽，選址多在歐洲郊區。今屆賽事首度移師亞洲，並在全球其中一個最繁忙的港口舉行。屆時維港海上交通維持，天星小輪如常穿梭灣仔和尖沙咀服務，非常考驗賽艇選手的技術。

賽事分為七個項目，包括海岸男女混合雙人雙槳艇、海岸男子及女子單人雙槳艇、雙人雙槳艇和四人雙槳有舵艇。比賽起點設於銅鑼灣香港游艇會，抵達中環十號碼頭轉彎到近岸，沿著中西區海濱長廊，途經會展和金紫荊廣場返回游艇會衝線。賽事籌委會副主席吳江泓指出，市民可從海陸空觀賞這項體壇盛事：「除了會展、海濱長廊外，可以考慮乘坐天星小輪或摩天輪觀賽，每程摩天輪大約18分鐘，跟完成4公里賽道時間相近，體驗相當獨特。」

鑑於反修例運動運動持續進行，中國香港賽艇協會已經設立臨時應變小組，針對各種情況採取措施，首要確保運動員安全。吳江泓表示報名反應熱烈，美、英、德、法、西班牙等國家，都表明必定前來參賽。他續指比賽順利進行意義深遠，「今屆賽事有望作為案例，幫助國際賽艇聯會爭取海岸賽艇成為2024年巴黎奧運項目。另外，我們期望每年續辦這項M品牌活動，使之演變成別具香港鬧市特色的比賽。」

作為主辦城市，香港賽艇隊將會派出14位代表競逐錦標，現正進行內部選拔，成員包括李嘉文、李婉賢和趙顯臻。大師姐李嘉文笑說，海岸賽艇相較靜水賽艇刺激，「靜水賽採用直線賽道，但海岸賽需要轉彎，時刻判斷海浪速度、天星小輪位置等。儘管挑戰很大，但香港是家，難得舉辦國際賽事，一定要參加。」港隊10月底前往韓國參加靜水亞錦賽，明年4月再赴韓國出戰東京奧運亞洲區外圍賽。

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