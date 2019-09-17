東方龍獅外援全部落實　派斯延續外線火力

東方龍獅今天（17日）宣布第三位外援球員人選——上季征戰匈牙利聯賽的搖擺人派斯（T.J. Price），聯同控衞基爾和中鋒荷利菲特，出戰來季東南亞職業籃球聯賽（ABL），積極重返爭標行列。

26歲的派斯出生在路易斯安那州，身高6尺5寸，體重220磅，司職得分後衞和小前鋒。大學時期就讀西肯德基大學，大四賽季場均獲得17.1分5.3籃板4助攻，續以286記三分球成為隊史三分王。派斯在2005年投入NBA選秀，儘管未能獲選，仍然受到芝加哥公牛邀請參加夏季聯賽，輾轉獲得法國球隊Lille Métropole BC青睞。一季後，他回流美國，以第17順位加入隸屬奧蘭多魔術的發展聯盟球隊Erie BayHawks（後易名為Lakeland Magic），直到上季再度外闖加盟匈牙利聯賽球隊Egis Körmend，44比賽場均貢獻16.7分3.3籃板3.2助攻，三分球命中率高達43%。

東方龍獅2017年起征戰ABL，首年參賽已經奪冠而回。上季東方龍獅季後賽不敵新加坡騰飛之獅，止步四強。隨後球隊積極重組，前教練艾度托利斯和MVP艾利諾相繼離隊，續簽回中鋒荷利菲特以及NBL冠軍兼Final MVP基爾。

派斯（T.J. Price）

出生：1993年6月16日

身高：1米96

體重：100公斤

司職：小前鋒／得分後衞

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