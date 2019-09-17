菁英盃　揭幕戰！富力R＆F夜鬥冠忠南區

本年度「菁英盃」周三(18日)晚8時假旺角大球場上演揭幕戰，冠忠南區於B組分組賽硬撼富力R&F。今屆新賽制規定每隊最少派3位U22本地球員出賽，冠忠南區明顯有備而戰，今季有多達7名適齡球員在陣，富力R&F雖然較少年輕小將，但就有謝家榮及林衍廷等較具經驗的U22兵，相信兩隊必有一番惡鬥！文：何彥霆

冠忠南區去季分別有蔡子濤、叢振洪、陳凱柏及伍啓睿等U22球員出戰菁英盃，今季提升了黃獻中及鄭進泓兩名U18成員上一隊，加上從凱景加盟的劉穎笙，令隊中的U22小將增至7人，大大提升球隊調動的靈活性。

冠忠南區主教練鄭兆聰（Ricky Sir）表示，儘管球隊要於4日內連踢兩場，然而他們在泰國季前集訓時已遇過類似情況，加上有一定輪換，故此問題不大。Ricky Sir坦言對隊中的U18小將有所期望︰「期望一啲U18球員有機會踢，想睇吓佢哋由梯隊跳上港超後有幾大進步。雖然U18同港超聯嘅水平有一定差距，但依然希望畀機會佢哋升上一隊做全職球員。」

楊正光：上場輸波冇輸信心

今夏簽入謝家榮、林衍廷、林樂勤及陳嘉宝共4名U22小將的富力Ｒ＆Ｆ，季前訓練時有林樂勤十字韌帶撕裂需長期養傷，球隊最終決定收回原定外借標準流浪的中場麥富城。對於上仗主場遭東方龍獅大炒4比0，富力Ｒ＆Ｆ主教練楊正光認為比數未能完全反映戰況，並對該仗後備上陣的門將謝家榮給予支持。

楊正光表示：「上場賽果唔能夠反映整場比賽嘅戰況，我哋攻勢較多，只係製造唔到入球，今場菁英盃某啲位置會作出輪換。謝家榮上場失嘅3球唔係佢責任，失波係因為當時全隊壓上致後防空虛，佢亦有幾次精彩撲救，相信佢嘅信心冇受影響。」除了謝家榮外，「光Sir」亦對另一位香港隊U23成員林衍廷，以及有望初次出戰香港頂級賽事的16歲前鋒陳嘉宝充滿信心。

菁英盃賽制：

分組賽採雙循環制，每組首名直接躋身明年5月9日假旺角場舉行的決賽。此外，每支參賽隊伍在每場賽事的任何時間，必須派出「不少於3名」於1998年1月1日或以後出生的本地青年球員（即U22）出賽。