烏克蘭一代射手舒夫真高雖然已經掛靴，兼離開車路士10年，但佢同車仔仍然有緊密關係，因為囝囝基斯甸現時喺車路士青年軍受訓。由於呢位即將13歲嘅星二代當年喺倫敦出世，將來有資格揀代表英格蘭出賽，而非繼承爸爸「烏克蘭核彈頭」衣缽。

2006年11月，車路士大勝屈福特4:0，舒夫真高入波之後，做出抱仔慶祝動作，因為當時係基斯甸出世嘅第2日，亦係舒夫真高第2個小朋友。

轉眼間基斯甸就快13歲，舒夫真高睇好佢將來可以成為職業球員：「基斯甸喺車路士青年受訓，呢度係一間非常好嘅足球學校，培養出好多優秀球員，希望佢都係其中之一。」

舒夫真高屬於烏克蘭球壇史上最有代表性人物，現時亦係烏克蘭國家隊主帥，但囝囝將來未必為烏克蘭比賽，因為佢喺倫敦出世，有資格代為英格蘭，加上媽媽係波蘭裔嘅美國籍公民，根據規例，基斯甸都可以揀代表波蘭或者美國國家隊，換言之，佢有4個國家可以選擇，真係大把前途。

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