送點又送禮　利物浦衞冕首戰吞兩蛋

上屆盟主利物浦周三(18日)凌晨在歐聯E組登場，作客意甲勁旅拿玻里，結果在安德魯羅拔臣及華基爾雲迪積克送點送禮之下，紅軍以0比2落敗，衞冕第一擊吃一記悶棍。

拿玻里主場一向夠惡，開賽7分鐘利物浦就失守，夏榮羅辛奴頭槌破網，不過越位在先判詐胡，利物浦今仗有羅拔圖法明奴復出，第200場代表紅軍，與穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼合組「埃及文明」，可惜多次埋門都欠臨門一腳。

直至下半場82分鐘，安德魯羅拔臣禁區內碰跌荷西卡利祖，球證判12碼，再經VAR確認，梅頓斯主射破網，拿玻里領先1比0。

補時92分鐘，華基爾雲迪積克在荷西卡利祖及梅頓斯夾擊下失誤，將皮球傳向危險地帶，洛蘭迪衝前「食叉燒」射成2比0完場。

同組薩爾斯堡主場6比2大炒亨克，暫居E組榜首，拿玻里第2，利物浦第3，亨克排榜末。

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