美斯後備入替　巴塞有佢唔使輸

歐聯死亡F組另一場上演多蒙特主場迎戰巴塞隆拿，在多蒙特馬高列奧斯12碼宴客之下，雙方踢成0比0各得1分。今場焦點係巴塞球王美斯下半場入替，係佢缺陣73日後重返賽場，有佢鎮住，巴塞先至順利和波。

多蒙特於下半場57分鐘博得12碼，查頓辛祖底線前被尼爾遜施美度踢跌，可惜馬高列奧斯主射被救出，呢球唔入，美斯隨即入替小將安素法迪，亦係佢自今夏美洲國家盃為阿根廷披甲後，等待73日重返賽場。

美斯在場上比賽35分鐘，作出22次傳送，當中18次成功，被搶去皮球次數有12次，補時94分鐘美斯有一次射門機會，但起腳太慢被攔截。《每日體育報》評美斯有6分，認為佢就算未有十足狀態，但只要在陣，多蒙特都唔敢走漏佢，《馬卡報》亦指出，只要美斯在陣，就算佢乜都冇做，對多蒙特仍有一定威懾力。

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