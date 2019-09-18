【歐聯】C朗今晚入幾多球？

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今晚市場焦點仍然是歐聯分組賽，其中D組上演上屆16強翻版馬德里體育會主場對祖雲達斯。

馬體會上屆16強主場贏祖雲達斯2比0，但作客畀C朗連追3球輸0比3出局，可想而知馬體會踢歐聯主場同作客表現有很大分別，翻查馬體會近5場歐聯主場全部贏波，而且都是贏兩球，優勢非常明顯。

加上祖雲達斯近3場，歐聯作客只有1和2負，建議買入馬體會主勝。

直播表

周三5:30pm 澳足盃 墨爾本城 Vs 西悉尼流浪者

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三6:00pm 亞冠盃 鹿島鹿角 Vs FC廣州

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四0:55am 歐聯 奧林比亞高斯 Vs 熱刺

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四0:55am 歐聯 布魯日 Vs 加拉塔沙雷

Now 644台；有線662、602台

周四3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 皇家馬德里

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四3:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 祖雲達斯

Now 645台；有線604、603台

周四3:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 貝爾格萊德紅星

有線661、601台

周四3:00am 歐聯 薩克達 Vs 曼城

Now 644台；有線662、602台

周四7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs 阿特蘭大聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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