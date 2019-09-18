【人物誌】報恩定報仇？夏蘭特「曼聯情緣」

挪威19歲怪物新星夏蘭特，今夏喺世青盃食「9大簋」一戰成名，加上喺歐聯首度亮相即連中三元，自然成為球壇當紅炸子雞。夏蘭特係英超名將之後，而且同曼聯更有一斷錯綜複雜嘅不解之緣，既有恩情亦有仇恨。一直有傳聞話曼聯對呢位超級新星虎視眈眈，究竟夏蘭特會報恩定報仇？

夏蘭特嘅爸爸恩治夏蘭特，於1993年至2003年喺英超打滾10年，期間效力過諾定咸森林、列斯聯同曼城，夏蘭特亦係喺英國誕生，不過佢已經代表過挪威國家隊踢正式國際賽，所以英格蘭球迷唔使「奢望」佢可以代表「三獅兵團」披甲。

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夏蘭特出世冇耐就隨爸爸去曼徹斯特生活，但佢爸爸同曼聯就結下深仇大恨。2001年4月份，踢中場嘅恩治夏蘭特喺曼市打吡戰入面，被曼聯惡漢堅尼施展收山腳踢向右膝頭，呢一腳亦被評為英超史上最肉酸犯規之一，堅尼當然即場被逐，恩治夏蘭特雖然冇斷腳，但據報呢次犯規令佢本身已有嘅傷患加劇，捱到球季結束後即做手術，但之後只係有踢多4次後備就宣布提早收山。堅尼多年後喺自傳入面承認，嗰下「收山腳」係故意嘅報復動作，恩治夏蘭特曾經講過：「我真係好唔鍾意曼聯，我唔會撐曼聯任何球員。」

背負住爸爸嘅曼聯仇恨，夏蘭特喺挪超嘅冒起，偏偏就係現任曼聯主帥蘇斯克查一手提攜，蘇斯克查喺2017年對仲係得16歲嘅夏蘭特投以信心一票，將佢提拔上莫迪一隊，蘇斯克查當時表示：「夏蘭特會成為頂尖前鋒，佢係盧卡古類型前鋒。」蘇斯克查執教曼聯後，有傳聞話「紅魔鬼」打算收購呢位超新星，不過蘇斯克查就表示：「我諗佢唔係曼聯球迷，但如果機會嚟到，相信唔會好多球員會拒絕(加盟曼聯)。」

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