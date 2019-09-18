最唔想嘅時刻降臨　費達拿：想打埋溫網

「20貫」費達拿明年溫網後退役？今年美網首次敗於迪米杜夫，意外地8強出局，令很多球迷都已感受到瑞士天王距離退役的時間表愈來愈近，近日費達拿接受訪問時透露，未來幾星期會有重要決定，但明年的溫網一定會參加。

自從去年重奪澳網之後，費達拿就沒有再贏過大滿貫，今年躋身溫網決網是最接近的一次，與祖高域打出經典對決，即使有兩次錦標分的機會，可惜最終於冠軍擦身而過，而早前結束的美網，費達拿更生涯首敗於迪米杜夫，8強黯然出局，老球王是否真的有心無力？

「我自己心底裡有些決定，但我希望可以打到2020溫布頓，，目前我正考慮會否參加東京奧運會。」38歲的費達拿在一個訪問中透露了有意退役，「我會跟團隊討論，亦會與Mirka(太太)商量，相信未來幾周可會有決定，對我來講最重要是可以平衡比賽與休息，當然要享受家庭樂。」

費達拿在訪問中沒有確定或否認2020會是他職業生涯的最後賽季，但他強調奧運會是其中一個目標，畢竟他一直都渴望可以贏得奧運單打金牌，而2012年倫敦奧運的決賽被梅萊擊敗，屈居亞席。「奧運會對我來說是很特別，2004雅典我與太太一起跟着瑞士旗，令我有一種夢想成真的感覺，與華連加在北京(2008)奪得雙打金牌，亦在倫敦（2012）獲得銀牌都令我很難忘。」

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