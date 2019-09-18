陳芷澄『高』談濶論　最瘋狂的竟然是....

三年前，陳芷澄作為業職高爾夫球運動員，出戰里約奧運，最終以高標準4桿，總排名37位完成賽事。東京奧運迫在眉睫，她已經轉型職業兩年有餘，對於這張入場券志在必得，持續參賽爭取積分，六月出戰美國女子公開賽，更加成為首位闖進大滿貫決賽的香港球手，狀態相當不俗。頭上頂著無數光環，都是為了帶動這項「冷門運動」，讓香港人知道高球不僅僅是「貴族玩意」。

我們喜歡笑說，陳芷澄住在高爾夫球場裡頭，腦袋浮現草地紮營的畫面。其實她在屯門長大，附近的練習場理所當然地成為所有事情的起源。「小時候參加很多課外活動。不想遇溺，所以學游泳。家裡有張球桌，便順道學學乒乓球。參加高球興趣班，純粹不想浪費場地，權當玩玩。」想不到玩著玩著動了真格，中小學時期已經獲獎無數，初次出征美國青少年業餘錦標賽，更加獲得第四名成績震撼球壇。

我問她，25年的人生裡，哪件事最自豪最瘋狂。心目中的標準答案，是類似「成為香港首位打進美巡賽（LPGA）的球手」這樣的壯舉，她卻說起了「大學漂流記」。從拔萃女書院畢業後，她到美國升讀大學，「入學兩星期，校隊教練便被拘捕了。接下來半年，我沒有問准父母，先斬後奏自行轉校，搬家到別的州份，還拿了獎學金呢。」彎彎的眼睛寫著「驕傲」兩個字，感覺陳芷澄從來都是獨來獨往，勇敢活出自己模樣的女生。

「我的家庭很自由開放。」兩年前，她正式宣布成為職業高球運動員。沒有家庭大會，沒有太多討論，唯有「落實決定後，他們贊成」。說實話，「職業」意味著更多艱苦練習，以及更少共聚天倫的機會，父母不可能不著緊。但正正因為著緊，才更加看重女兒的夢想，總是山長水遠地飛到美國，隨她走過一個個山頭，共同「參與」比賽。她一方面心疼父母辛苦，另一方面在緊湊的訓練行程下，總感覺忽略了他們，「所以寧願多點回港參賽，同時帶動更多香港人認識高球運動。」

很多人眼裡，高球是「貴族玩意」。但陳芷澄看來，所有運動本質上沒有分別。「不管什麼運動，想要達到最高水平，都要付出相應的代價。這些辛酸，不是金錢能夠衡量。」這些年來，奮力打出成績，都是為了普及高球運動，「香港人對美巡賽認識不多，比較關注奧運和亞運舞台。如果我可以在這兩個賽事打出水準，相信大家都會支持。」

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