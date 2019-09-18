評分仲勁過19歲怪物　Oppa好嘢！

挪威19歲怪物夏蘭特，喺歐聯首度亮相即大演帽子戲法，一戰成名，但係薩爾斯堡主場6比2大破亨克場波，佢唔係評分最高嗰個，佢輸咗畀一個亞洲人，一個要求自己全能嘅人──南韓鋒將黃喜燦！

英國數據統計網站「sofascore.com」賽後畀黃喜燦9.6分，係兩隊球員入面評分最高一個，「whoscored.com」更加畀足10分，遠高過連中三元嘅夏蘭特。23歲嘅黃喜燦呢場波貢獻咗1個入球同2次助攻，表面睇唔及夏蘭特咁搶眼，但係所有專業球評家都認為，今場波佢嘅作用極大。

1996年1月25日出生於江原道春川市嘅黃喜燦，自細就顯示出射手天賦，2008年喺花郎──大器青年盃及東遠青年盃，都勇奪金靴獎，時年只得8歲。其後佢入選U12國家隊，喺坎加盃射入22球創造紀錄，從而榮獲第21屆車範根足球大獎。佢15歲就贏得地區及全國賽冠軍，仲成為韓國足總U15聯賽MVP。

雖然天生具備射手觸角，不過同孫興民一樣服從性極強嘅黃喜燦，從來唔介意轉踢自己唔習慣嘅位置，例如喺南韓國家隊佢經常以翼衞姿態出現，但係踢開前鋒嘅黃喜燦照樣全力以赴。佢話：「亞洲盃前我就踢過左翼衞，一直以嚟我都係打前鋒，最舒服就係踢呢個位，但我擔任任何位置都希望表現出最好一面，事關我認為個個位都能夠踢得好，先至係個好球員。」

咁龍門呢？可能黃喜燦都希望有傑出表現，但係薩爾斯堡教練團一定唔會咁試，因為今季已經有5個入波同9次助攻嘅「阿燦」，絕對係攻擊主力，冇理由咁攞隊波嚟玩係嘛！