【東體爭議】林伯癲咗　欽點巴克里主射

車路士喺歐聯主場0:1輸畀華倫西亞，完全係自己攞來衰，車仔87分鐘博到12碼，全世界都覺得起碼可以攞到1分，因為車仔「劊子手」佐真奴費路主射12碼，一直非常穩陣，佢「踏步式」射法，往往可以呃到門將。

當時佐真奴費路都準備主射，但巴克里卻走出來操刀，結果省中楣出界。唔計互射12碼分勝負嘅情況，呢位英格蘭國腳今次只係第6次於比賽中主射12碼，結果3次宴席，換言之命中率只有一半，對於射12碼而言，實在非常低。

最諷刺係賽後領隊林柏特仲話，已經指定巴克里為球隊「首席劊子手」，以後只要佢在陣，有12碼都會由佢主射。

夏薩特離隊後，普遍認為佐真奴費路屬於主射12碼嘅首選，因為呢位意大利國腳主射好冷靜，8月歐超盃加時，佢就為車仔射入12碼扳平2:2，互射12碼階段，亦係佢第1位主射，都成功命中。

早前歐國盃外圍賽，佐真奴費路亦射入12碼，幫意大利以2:1擊敗芬蘭，林柏特居然唔用呢位12碼專家做「首席劊子手」，反而用只有50%命中率嘅巴克里，唔通因為巴里克着林伯以前車仔件8號球衣，所以特別關照佢？

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