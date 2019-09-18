菁英盃　Philip開齋！冠忠南區小勝富力R＆F

「菁英盃」周三（18日）假旺角大球場開打，由富力R&F硬撼冠忠南區。南區憑陳肇鈞於上半場的入球一箭定江山，以1比0擊敗富力R&F，全取3分並升上B組榜首。

上半場雙方互有攻守，4分鐘南區有「Mr.Right」高美斯推入禁區窄位起腳，被謝家榮接實。14分鐘，富力有袁振昇和利安高先後於禁區邊燙射，惜未能命中目標。21分鐘，高美斯直射角球被謝家榮雙槌打出，「Mr.Right」偷得皮球後遠射，同樣未能射破謝家榮的十指關。

2分鐘後，南區終得到回報，查維斯截得皮球後橫傳予陳肇鈞射入，助南區取得領先優勢。落後的富力隨即反撲，惟24分鐘袁振昇的窩利，以及34分鐘羅港威的遠射均未能轉化成入球。補時階段，利安高直射罰球被蔡子濤沒收，南區維持領先1球完半場。

換邊後，富力積極進攻，55分鐘，麥富城接應袁振昇橫傳，於峨眉月頂勁射，惟角度太正被蔡子濤接實。68分鐘，富力先有後備上陣的伊高沙托尼左路扭入禁區後燙射；2分鐘後，袁振昇把握對手解圍失誤第一時間插水式頭槌，惜同樣未能轉化成入球。

80分鐘，麥富城接應白鶴回傳抽射，惟省中敵衞後高出。8分鐘後，林衍廷接應伊高沙托尼長傳第一時間窩利，被蔡子濤飛身撲出，南區維持1比0比數完場，全取3分之餘，亦升上B組榜首。

賽後冠忠南區主教練鄭兆聰大讚球隊在上半場的表現很好，惟球隊較對手少休息一天，以致在下半場體能急降，加上在比賽末段更受狄卡奧傷出影響，少踢一人，喜見球員在如此惡劣情況下仍能保持勝局。他亦感激助教團為年輕球員做了許多準備工作，使今仗有上陣的年輕球員未有怯場，期望他們日後透過比賽吸收更多經驗。

而去季效力凱景的劉穎笙於今仗首次為南區披甲，他透露心情十分興奮。他早前已得悉會以右閘身分正選上陣，故特意加操傳中球，亦感激助教沈國輝提供意見，獲益良多。他期望日後憑藉菁英盃的表現，能在聯賽及其他盃賽上陣。