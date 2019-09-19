哈利仔終於博到12碼 可惜熱刺最後和波

上屆歐聯亞軍熱刺周四(19日)凌晨出擊，在B組作客奧林比亞高斯，熱刺領先兩球下捉到鹿唔識脫角，最終被主隊連追兩球逼和2比2。不過射手哈利卡尼終於打破「插水魔咒」，博到12碼仲親自射入，都算打破悶局。

開賽26分鐘，哈利卡尼在右路禁區邊扭過對方後衞入禁區，對方伸腳一攔，哈利仔借勢仆低，球證直指12碼，並親自主射破網領先1比0；哈利卡尼早前喺英超連續兩場禁區內跌低，球證都冇判12碼，對阿仙奴嗰場更被指插水，幸好嚟到歐聯賽場有另一尺度，佢今次一跌終於有收獲。

30分鐘，上屆歐聯頻頻入波嘅盧卡斯莫拉再做歐聯殺手，接應賓戴維斯助攻，禁區勁射世界波，熱刺贏到2比0。

不過奧林比亞高斯主場夠惡，完半場前由波登斯追成1比2，下半場54分鐘，維頓漢禁區內犯天條被罰12碼，被踢跌嘅巴爾布埃納親自主射入網，追成2比2完場。

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