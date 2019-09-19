全靠曼城　英超兵團首輪唔使食白果

上季歐聯、歐霸決賽均由英超球隊角逐，球迷稱為「英超盛世」，不過今季重開，英超球隊就踢到一仆一碌，首個比賽日利物浦同車路士齊輸，周四(19日)凌晨早場熱刺又和波，好彩守尾門嘅曼城爭氣，佢哋喺C組作客薩克達大勝3比0，為英超球隊挽回面子。

以往薩克達主場都幾惡踢，不過曼城嚟到唔見受影響，控傳組織流暢，壓住對手嚟打，全場射門18射5中，對手只有6射1中，曼城今場大勝合理。開賽24分鐘，根度簡勁射中柱反彈門前，馬列斯衝前執雞成功，曼城先開紀錄；38分鐘輪到馬列斯中路妙傳根度簡近射建功，曼城上半場領先2比0。

直至下半場76分鐘，曼城快速反擊，奇雲迪布尼中圈助攻加比爾捷西斯單刀射入，曼城贏3比0全取3分。同組薩格勒布戴拿模4比0大勝阿特蘭大，薩格勒布戴拿模排榜首，曼城第2、薩克達第3、阿特蘭大第4。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。