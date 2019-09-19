大聖爺世界級詐胡　皇馬吞巴黎3蛋

歐聯分組賽A組豪門大戰巴黎聖日耳門主場迎戰皇家馬德里，PSG在三叉戟尼馬、卡雲尼、基利安麥巴比全部缺陣之下，仍以3比0大炒皇馬，令人意外，不過皇馬唔係踢得差，只係兩次被判詐胡，其中加里夫巴利上半場詐胡更屬世界級，雖然入球無效，但射波過程一氣呵成，被譽為史上最靚詐胡。

PSG開賽33分鐘，即憑阿根廷「天使」迪馬利亞梅開二度領先2比0，皇馬一貫早段慢熱兼防守差，落後並唔出奇，而巴利嘅驚世詐胡就喺35分鐘出現。

當時對方球員頭槌解圍不遠，巴利禁區頂控球，左腳一控一挑，再用左大脾控過嚟右邊避開敵衛，右腳球不着地窩利射出一記曲墜球，皮球笠過門將貼楣而入，動作一氣呵成，相當精彩。

呢個波最後判唔入，係因為左大脾控過嚟右邊期間，右手唔小心同皮球有輕微接觸，對方後衞投訴手球，翻睇VAR後確認皮球同手部有接觸，因此判入球無效，咁靚嘅入波都要作廢。

下半場76分鐘皇馬另一次攻擊由賓施馬入波，可惜盧卡斯華斯基斯越位在先，皇馬再食詐胡，踢到補時1分鐘，梅尼亞為PSG埋齋，皇馬輸夠0比3完場。

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