【歐霸盃】阿仙奴條防線執掂未？

今日賽事焦點就係歐霸盃分組賽，上屆亞軍阿仙奴作客德甲法蘭克福，阿仙奴領隊艾美利人稱歐霸之王，因為佢執教西維爾年代連續3屆捧盃，不過來到阿仙奴就失靈，上屆決賽輸波得亞軍。

而且阿仙奴近況麻麻，上場英超對榜尾屈福特，半場領先兩球都守唔住，被對手逼和2比2，法蘭克福主場有一定威力，近10場歐霸主場，錄得8勝2和，今場阿仙奴作客讓平手/半球，一於捧法蘭克福下盤。

名家：邪神

直播表

周五0:55am 歐霸盃 法蘭克福 Vs 阿仙奴

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五0:55am 歐霸盃 燕豪芬 Vs 士砵亭

有線604、603台

周五0:55am 歐霸盃 卡拉巴克 Vs 西維爾

Now 645；有線662、602台

周五0:55am 歐霸盃 基達菲 Vs 特拉布宗

Now 644

周五3:00am 歐霸盃 曼聯 Vs 艾斯坦拿

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五3:00am 歐霸盃 狼隊 Vs 布拉加

Now 644；有線604、603台

周五3:00am 歐霸盃 波圖 Vs 年青人

Now 645；有線662、602台

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