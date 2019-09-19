【賽後解碼】曼城「變形防線」可以過骨

大鬧「中堅荒」嘅曼城，喺歐聯作客3比0大炒薩克達，成為今輪唯一贏波嘅英超代表，「藍月亮」本身喺C組係超晒班，今場贏波完全唔令人意外，球迷更加關注係哥迪奧拿點樣重組防線，一如所料佢哋將巴西防中費蘭甸奴移後客串，拍住陣中唯一一位中堅奧達文迪，由於薩克達施加嘅壓力唔大，今場所見呢條「變形防線」表現算係唔錯。

哥迪奧拿以往教巴塞隆拿同拜仁慕尼黑，都試過用布斯基斯、查維馬天尼斯客串堅，以佢一向採用嘅高度控球戰術，多一個「用波中堅」的確係好選擇，面對實力較弱嘅球隊，以增加控球時間嚟減低防守壓力，費蘭甸奴今場除咗一次「包越位」失誤，其餘時間都做足本份，反而奧達文迪盯薩克達前鋒摩拉斯有啲雞手鴨腳。

好彩嘅係，曼城嚟緊英超對手都係較易應付，之後6場英超分別對住屈福特、愛華頓、狼隊、水晶宮、阿士東維拉同修咸頓，「藍月亮」絕對有能力順利過渡，之後史東斯應該可以復出。不過奧達文迪同費蘭甸奴已經冇受傷/停賽空間，哥帥話基爾獲加同洛迪卡斯簡迪都可以客串中堅，但係效果如何真係好令人懷疑。

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