【有片】擺脫災難生活！中超棄將歐聯創歷史

繼薩爾斯堡前鋒夏蘭特喺歐聯首演即連中三元後，周四(19號)歐聯分組賽再有「新丁」演出帽子戲法，C組薩格勒布戴拿模主場4比0大破意甲代表阿特蘭大，曾經效力中超長春亞泰嘅前鋒奧錫，職業生涯首次踢歐聯正賽即入3球，亦係球會史上首個喺歐聯連中三元球員。

現年26歲嘅奧錫，出道早期喺亞洲打滾多年，2015年先去韓職踢全南天龍，2016年加盟中超球會長春亞泰，但佢喺中國踢咗唔夠1季(上陣14次入2球)，就再返回韓職加盟蔚山現代，直到上年先至重返祖家班霸薩格勒布戴拿模。

奧錫重返歐洲球壇後愈踢愈好，月初歐國盃外圍賽更首次代表克羅地亞國家隊上陣，回憶起多年亞洲之旅，佢話喺中國嘅半年生活最難頂：「無論場內場外都感覺好差，喺中國生活如同災難，我唔敢過馬路，因為冇車會讓人行，我好似隻青蛙咁喺馬路中間左閃右避。中國球員亦都唔尊重外援，佢哋精力都放喺錢上，而唔係維繫團隊精神或者友情，我覺得佢哋好都想我快啲走。」

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