倒掛破祖記 Vs 同女友上床　C朗點樣揀？

C朗最近接受皮爾斯摩根專訪，呢名球王談情說性零底線。佢話17/18年球季歐聯8強作客祖雲達斯，所射入嘅超高難度倒掛係佢職業生涯最佳入球，之後摩根問射入呢個金球爽啲，定係同女朋友Georgina Rodriguez嘅魚水之歡爽啲，C朗即刻大笑，唔知最後佢點揀呢？

C朗永誌難忘呢個金球：「我等咗呢個入球好多好多年，成個職業生涯我入咗700球，都未入過咁靚嘅世界波，入咗之後我諗『我終於成功喇，我跳得好高呀』。呢球我仲要面對保方，面對祖雲達斯，仲要係歐聯大戰，呢球真係入得好靚，係我最滿意嘅入球。當時祖雲達斯球迷仲要向我鼓掌，我冇諗過佢哋會咁做。」

但講到同Georgina床笫之歡相比，C朗就直截了當：「哈哈哈，呢個感覺梗係比唔上我嘅Georgina啦，絕對唔得！」自2016年起，C朗就開始同Georgina拍拖，對呢個女朋友有讚冇彈：「我一定會同佢結婚，呢個亦係我媽咪嘅夢想，我一定會咁做。我同佢相處冇得彈，佢係我好朋友，我哋可以傾得埋，大家都向對方打開心窗。」

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