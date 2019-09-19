哈索賓基愛將遭轟斃　「灣仔之虎式」慘死

哈索賓基愛將、曾效力英甲伯頓嘅32歲蘇利南球員美蘭特，日前於荷蘭阿姆斯特丹遭受槍擊慘死。據案情透露，美蘭特出事當日受到2名持槍者追殺，佢當時諗住揸車駛入附近消防局逃生，但最後佢於局前失事，2名持槍者趕到近距離開槍將佢殺死。當地警方正全力緝捕兇徒歸案。

美蘭特目前效力荷蘭球隊Quick Boys，足球事業停滯不前，報道中冇提及事件係咪涉及黑幫仇殺，但兇徒殺人手法專業殘暴，極可能係職業殺手所為。於荷蘭當地時間周三，美蘭特出現在阿姆斯特丹，逃避一架電單車從後瘋狂追殺，於馬路上展開追逐戰，2名兇徒緊纏不放，美蘭特希望將車駛入消防局避難，可惜去到局前失事，迫不得已停咗落嚟。2名殺手見機不可失，立即上前開槍將美蘭特轟斃。

美蘭特於蘇利南出世，職業生涯大多數時間喺荷蘭度過，到2014年佢受到前車路士射手、荷蘭國腳哈索賓基賞識，加盟當時英乙球隊伯頓。司職右閘嘅美蘭特甚得哈帥器重，而佢亦以好表現回饋，首季就帶領伯頓取得翌季英甲席位。查賁伯頓於翌季亦升班成功，不過美蘭特卻因大傷，當季上陣時間少之又少，最後於16年黯然離開英格蘭球壇。

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