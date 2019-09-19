皇馬崩潰施丹勢危　皮里茲將斟寸王回巢

施丹嘅皇馬第二次執教之旅即將壽終正寢，摩連奴已準備強勢回歸巴拿貝球場！據《太陽報》報道，皇馬於歐聯恥辱性狂吞巴黎聖日耳門3蛋後，老細皮里茲對施丹嘅耐性已經去到盡頭，並認為摩連奴係現時唯一可以幫皇馬撥亂反正嘅救世主，正準備接觸寸王回巢，6年後再次執教「銀河艦隊」。

施丹曾為皇馬連續3年稱霸歐聯，上季中皇馬陷入危機怒炒蘇拿利，已有傳摩連奴會接任，但皮里茲成功說服施丹回歸。但皇馬於後C朗時代一蹶不振，上季皇馬最後10場竟然輸咗4場，到今夏球隊皇金買入包括夏薩特等球星，但新季西甲戰績麻麻，去到歐聯面對有尼馬、基利安麥巴比及卡雲尼缺陣嘅巴黎聖日耳門，竟然這出零射門中框嘅羞恥數據，最後狂吞3蛋，施丹帥位堅危危乎。

皮里茲之前曾公開表示，非常後悔當年畀摩連奴離開巴拿貝球場，事實上寸王喺執教嘅3年，曾為皇馬取得西甲同西班牙盃冠軍，戰績一啲都唔失禮。自上年12月被曼聯炒魷後，摩連奴一直等緊超級大會敲門，推過好多包括中超球會提供嘅超高人工合約，如果呢次真係等到皇馬回頭，摩連奴勢必於西甲再起風雲。

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