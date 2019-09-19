將「重視」紋晒上手 利馬：我愛香港！

30歲，彷彿是人生的交叉點。有人為求安定，選擇原地踏步；亦有人挑戰自我，四出尋覓機遇。而去季助和富大埔勇奪聯賽冠軍的利馬，就則肯定是後者。這位巴西中場今季迎來新突破，轉投東方龍獅，誓言要助新東家打破錦標荒，在這片他所鍾愛的土地發光發亮！

■圖/文︰陳焌鏗

曾效力南華、香港飛馬、和富大埔的利馬，坦承選擇加盟東方全因時機成熟：「東方過去曾經2次邀請我加盟，提出很好的待遇，礙於我與其他球隊仍有合約，所以未有加盟，但會方仍十分尊重我的決定。上季季中東方再次向我提出邀請，而我亦隨和富大埔贏得冠軍，因此我認為這是個合適的時機加入東方，希望我們能贏得冠軍，創造一個成功的球季！」

伯樂難求，獲東方龍獅高度重視已經是一件美事，加上又可與其效力香港飛馬時的老拍檔麥基故劍重逢，對利馬來說更是喜上加喜。惟開操前麥基宣布退役，令利馬感到有點失落︰「起初我簽約時以為有機會同麥基合作，還記得在開操前，有一天我前往球會辦公室時，已幻想當日會與麥基見面。豈料當天球會便公布他退役的消息，當時我十分驚訝，也感到非常可惜。麥基是一個好球員，速度又快，常常走到一些別人走不到的位置。」

利馬從巴西來到香港征戰已近8年，期間除不斷尋求突破的機會，更愛上這城巿，當他看着維港的景色時，不禁說：「這是我見過最美的風景。」除了粗線條的身形，利馬右臂的紋身也是他一大特徵，仔細一看，除了足球、兒子的肖像、家人名字、出生日期等等，手肘位置還有洋紫荊：「我選擇把生命中最重要的人和事紋在右手上，好讓我時刻提醒自己，在我生命中曾出現這些美好的事。在香港踢球的時光很美妙，今年已是我連續第5年在這裏居住，如無意外再過2年我就會申請特區護照，希望屆時我能繼續交出好表現，成為香港代表隊一員。」

渴望代表香港隊之餘，利馬的次子Gael在8月1日於威爾斯親王醫院出世，目前一家四口都在粉嶺居住，源於對香港的熱愛及現實考慮，他明言希望兩名兒子都能在港長大、學習︰「香港的功課、考試等等其實都很艱澀，我在空閒時也要幫大仔複習，但我依然很願意把他們送到本地學校接受教育，因為香港的英文水平比巴西高，在這裏也能學習中文，加上在家中說葡文，他長大後便能精通至少3種語言，不論他日後是否一名足球員，學多種語言也是百利而無一害的。」

擁「肥仔」DNA 全家我最瘦！

在正式開操前，利馬已隨隊友梁冠聰、前隊友梁諾恆一同健身，常被取笑為「肥仔」的他坦言：「別人叫我『肥仔』，我只會當作一個花名看待，不會太介懷，我也知道自己不是一個纖瘦的人，所以在休季期間我到健身房訓練，以保持最好的比賽狀態。我的身體與平常人不同，我的家人都是很難減肥的，雖然我是全家最瘦的人，但作為足球員，我有必要去準備好自己去迎接新球季。」