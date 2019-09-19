為信念從沒退後　小女車神攞獎實至名歸

「受傷當刻眼部腫得幾乎看不到東西，現在情況好轉，我又可以重新再拚過了！」香港18歲單車新星李思穎周四（19日）帶傷出席傑出青少年運動員選舉「2019年第二季度頒獎典禮」。早前於北京賽全能賽「炒車」的她，未被臉上的傷痕嚇退，期待在成年組別爭取佳績：「其實，就算拚不拚命都會『炒車』，那不如拚吧！」

由香港體育學院主辦、運動燃希望基金贊助的傑出青少年運動員選舉周四舉行「2019年第二季度頒獎典禮」，其中「小女車神」李思穎憑五月亞錦賽青年組一金一銅獲頒「傑出青少年運動員」獎。橫掃多個青年組別賽事後，李思穎在8月的日本場地盃亦贏得女子全能賽季軍，對於明年正式升上成年組別的她絕對是一大強心針。「今次是第一次在國際性成年賽事拿到頭三位，希望盡快『接軌』，在成年賽也有好成績。」她笑說受傷後因為擔心會留疤，所以「碌」了很多隻雞蛋，目前正積極備戰亞錦賽，而未來會專注長距離項目，特別是奧運項目全能賽。

另外，兩位劍擊美少女佘繕妡和符珈嘉，分別憑亞錦賽女子重劍團體及女子花劍團體銅牌獲選。來年即將畢業的佘繕妡表示，考試後終可回到正常訓練量，在東京奧運之前繼續積極搶分。即將考DSE的符珈嘉也表示會學業與劍擊並重：「可能學業現在會放重一點，但我從頭到尾都沒有想過放棄劍擊，而且和家人商量過，考完試就會轉全職，目標是參加2024年奧運。」

今季共有18位青少年運動員獲頒「傑出青少年運動員」獎，包括：梁詠曦（田徑）、鄭善恩（羽毛球）、李思穎（單車）、李悅琛及冼錦濠（體育舞蹈）、佘繕妡及符珈嘉（劍擊）、韓紫琳（高爾夫球）、李智剛（空手道）、周曉柔（花樣滑冰）、陳善鈺（壁球）、許煒及姚鈞濤（乒乓球）、高朗添、韋正樺及黃澤林（網球），以及陳朗天和陳睿琳（智障人士游泳）。

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